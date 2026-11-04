Homem, que não teve a identificação divulgada, foi esfaqueado pelo menos três vezes na manhã desta quarta-feira, dia 4, em uma residência, no Jardim Aquarius, em Campo Grande.

Ele teve a casa invadida pelo suspeito que o atacou dentro do imóvel. O ataque, segundo soube a reportagem do JD1, estaria relacionado a um possível uso de entorpecentes entre as partes.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima sofreu ferimentos em um dos braço e na região da costela, sendo socorrido por vizinhos e encaminhado para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O suspeito fugiu do local e não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local da ocorrência colhendo informações a respeito do desentendimento.