O corpo de Isabel Cristina Freitas de Souza, de 38 anos, desaparecida desde o último sábado (24), foi encontrado nesta terça-feira (3), na região de Terenos. Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a localização ocorreu durante as buscas conduzidas pela Polícia Civil, que trata o caso como feminicídio.

Isabel havia desaparecido após sair para um pagode nas imediações do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Desde então, familiares procuravam informações sobre o paradeiro dela, enquanto investigadores intensificavam os trabalhos para esclarecer o caso.

Segundo apurado pela reportagem, o corpo foi localizado nesta terça-feira, mas ainda passará por perícia para determinar as circunstâncias e a causa da morte. O histórico reunido ao longo da investigação aponta para a hipótese de feminicídio.

A Polícia Civil já trabalha com um suspeito de envolvimento no crime e concentra esforços para localizá-lo e prendê-lo. A identidade dele, porém, ainda não foi divulgada oficialmente.

Diversas equipes da instituição atuavam nas buscas desde os primeiros dias após o desaparecimento e agora segue com as diligências para esclarecer o caso e responsabilizar o suspeito.