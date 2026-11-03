Quatro pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante a Operação Finados 2026, encerrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo, foram registrados 25 sinistros, sendo sete considerados graves, que deixaram 26 pessoas feridas.

Durante o reforço na fiscalização, os policiais realizaram 2.865 testes de bafômetro e flagraram sete motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Cinco deles foram presos. A corporação também fiscalizou 4.454 pessoas e 3.617 veículos.

Entre as infrações registradas, 158 foram por ultrapassagens indevidas e 60 por falta do cinto de segurança. Além disso, 18 crianças eram transportadas sem os dispositivos de segurança adequados. Os radares flagraram 1.043 imagens de veículos acima do limite de velocidade.

No total, a operação contabilizou 1.274 infrações de trânsito nas rodovias federais do Estado.

As ações de combate ao crime também resultaram na apreensão de 1,2 tonelada de maconha, 608 quilos de cocaína e 10 pistolas. Cinco veículos foram recuperados durante o período.