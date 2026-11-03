Mulher, de 23 anos, denunciou o ex-companheiro pelos crimes de estupro e ameaça durante a noite desta segunda-feira, dia 2. O episódio aconteceu na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo denunciado pela vítima, o ex-marido, de 42 anos, teria pulado a janela para entrar na residência, que fica no bairro Jóquei Clube, e estuprou a ex-companheira, além de realizar ameaças de morte.

Ela já possuía medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

Segundo o site Dourados News, a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando os militares chegaram no local, o suspeito já havia saido da residência em um veículo, um Volkswagen Gol.