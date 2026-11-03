A Operação Dia de Finados terminou com a apreensão de 800 pacotes de cigarros, drogas e diversos produtos de uso médico nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A ação também resultou em sete prisões em flagrante, 11 pessoas conduzidas à delegacia e dois mandados judiciais cumpridos.

Realizada entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), a operação mobilizou 114 policiais militares e 43 viaturas. Durante o período, foram abordadas 2.646 pessoas e fiscalizados 2.018 automóveis e 148 motocicletas.

Além dos cigarros, os policiais apreenderam quatro ampolas de tirzepatida, três de Hutox, uma caixa de Xylestesin, uma de retatrutida, uma de Glow GHK-CU e 95 seringas. Também foram apreendidos 263 gramas de drogas, sendo 120 gramas de cocaína e 143 gramas de maconha.

Na fiscalização de trânsito, foram registrados 408 autos de infração, três veículos apreendidos e um flagrante por alcoolemia. O BPMRv também atendeu sete sinistros de trânsito, que deixaram duas pessoas mortas, oito feridas e outras dez sem lesões.

A operação teve como objetivo reforçar a segurança nas rodovias, prevenir acidentes e combater crimes durante o feriado prolongado. Denúncias e informações podem ser feitas pelo telefone 198.