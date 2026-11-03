Estudantes que vão prestar o Enem 2026 terão uma oportunidade gratuita de reforçar a preparação neste sábado (7), em Campo Grande. A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em parceria com o Colégio Nota 10, promove um aulão com participação presencial e on-line, reunindo orientações para ajudar os candidatos nos últimos dias antes do exame.

A programação começa às 9h, com a palestra “Como controlar a ansiedade e lidar com as emoções no dia da prova”. O objetivo é orientar os estudantes sobre como administrar a tensão e manter o equilíbrio emocional durante o exame.

Na sequência, das 10h às 11h30, o professor Cadu, especialista em Educação e Redação, apresenta dicas e estratégias para a redação do Enem, abordando pontos importantes para quem busca melhorar o desempenho na produção textual.

A participação é gratuita, mas os interessados devem realizar a inscrição pela internet, clicando aqui. O evento será realizado na própria UCDB, com opção de acompanhamento virtual. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.