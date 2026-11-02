Bonito, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, será palco de um encontro voltado à discussão dos desafios e das oportunidades da regularização fundiária urbana no Brasil. Nos dias 26 e 27 de novembro, o município recebe o Eco Reurb – Congresso de Regularização Fundiária Urbana, no auditório do Marruá Hotel.

O evento pretende reunir gestores públicos, profissionais do Direito, arquitetura, engenharia, assistência social, estudantes, empreendedores e especialistas para compartilhar experiências e apresentar caminhos para ampliar a implementação da Regularização Fundiária Urbana (REURB) nos municípios.

A escolha de Bonito como sede não foi por acaso. A proposta é unir a programação técnica às belezas naturais da região, oferecendo aos participantes a oportunidade de conciliar aprendizado, troca de experiências e contato com a natureza.

Segundo o organizador do congresso, Márcio Sakai, a iniciativa surgiu da necessidade de ampliar o debate sobre a regularização fundiária em Mato Grosso do Sul, onde, segundo ele, ainda existem municípios que não iniciaram os procedimentos ou que enfrentam dificuldades para dar continuidade aos processos.

“A ideia nasceu de uma inquietação. Aqui no Estado, temos muito a avançar na regularização fundiária. Tem município que nunca começou e tem município que começou e travou no meio do caminho. Queremos que os gestores de MS enxerguem isso e vejam que dá para fazer, e fazer bem feito”, explica.

Para o organizador, a participação de profissionais que já atuam na área em diferentes estados brasileiros será uma oportunidade de apresentar experiências práticas e contribuir para que os municípios encontrem soluções para avançar nos processos.

“Minha expectativa é que esse conhecimento estimule os participantes a voltarem para os seus municípios com mais coragem e com um caminho mais claro para destravar a REURB. No fim, quem ganha são milhares de famílias que esperam há muito tempo pela segurança jurídica do seu imóvel”, afirma Sakai.

Evento também aborda oportunidades de mercado

Além da participação de gestores e servidores públicos, o congresso é direcionado a profissionais e estudantes de diferentes áreas que desejam conhecer melhor a regularização fundiária e suas possibilidades de atuação.

A programação também busca aproximar especialistas, empreendedores e representantes de municípios, incentivando a formação de parcerias e o compartilhamento de conhecimentos.

Sakai destaca que o convite é aberto a todos que tenham interesse no tema, inclusive profissionais que enxergam na REURB um campo de oportunidades de trabalho.

“É uma chance de aprender com quem está na prática e trocar experiências de perto”, ressalta.

Eco Reurb Pilares Foto: divulgação

Inscrições

O Eco Reurb será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, no auditório do Marruá Hotel, em Bonito. A organização também incentiva os participantes a levarem suas famílias para aproveitar as atrações naturais e turísticas do município durante a viagem.

As inscrições estão disponíveis pela plataforma Even3, no endereço:

https://www.even3.com.br/eco-reurb-congresso-de-regularizacao-fundiaria-760987/

Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do evento: @ecoreurb.