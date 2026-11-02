Uma sepultura danificada, com parte do caixão exposta, chamou a atenção de visitantes do Cemitério Público Santo Antônio de Pádua, em Dourados, nesta segunda-feira (2), véspera do Dia de Finados.

O túmulo é coberto por três lajes, mas a estrutura do meio está quebrada, deixando praticamente metade do caixão à mostra. Ao redor da sepultura também foram encontrados pisos danificados e sujeira.

Outro detalhe é que o local não possui lápide ou identificação que permita saber quem está enterrado ali.

Segundo o site Dourados News, funcionários responsáveis pela administração dos cemitérios públicos informaram que a manutenção das sepulturas é responsabilidade das famílias.

Segundo eles, os responsáveis são comunicados quando situações como essa são identificadas.