Cidade
Túmulo é encontrado quebrado e caixão fica exposto em cemitério de Dourados
Sepultura foi encontrada com uma das lajes danificadas, pisos quebrados e sujeira
Uma sepultura danificada, com parte do caixão exposta, chamou a atenção de visitantes do Cemitério Público Santo Antônio de Pádua, em Dourados, nesta segunda-feira (2), véspera do Dia de Finados.
O túmulo é coberto por três lajes, mas a estrutura do meio está quebrada, deixando praticamente metade do caixão à mostra. Ao redor da sepultura também foram encontrados pisos danificados e sujeira.
Outro detalhe é que o local não possui lápide ou identificação que permita saber quem está enterrado ali.
Segundo o site Dourados News, funcionários responsáveis pela administração dos cemitérios públicos informaram que a manutenção das sepulturas é responsabilidade das famílias.
Segundo eles, os responsáveis são comunicados quando situações como essa são identificadas.