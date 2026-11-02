O feriado nacional de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), altera o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos em Campo Grande. Após o feriadão prolongado, iniciado na última sexta-feira (30), com o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, repartições públicas, bancos, comércio e outros locais terão mudanças nos horários de atendimento.

A data é tradicionalmente dedicada à memória e à homenagem aos entes queridos que morreram. Com origem na tradição católica, o Dia de Finados é feriado nacional e, por isso, muitos serviços terão as atividades suspensas, com retomada prevista para terça-feira (3).

Na área da saúde, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionarão normalmente, em regime de plantão. Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a Casa da Saúde e o Hemosul não terão atendimento durante o feriado.

No comércio, as lojas de rua deverão permanecer fechadas, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. Os supermercados poderão abrir normalmente, enquanto os shoppings terão horários diferenciados, principalmente nas operações de alimentação e lazer.

Confira o que abre e fecha em Campo Grande nesta segunda-feira (2):

Bancos: as agências não terão atendimento presencial. Os canais digitais e caixas eletrônicos continuarão disponíveis.

Funtrab: não haverá atendimento ao público. O serviço será retomado na terça-feira (3).

Detran-MS: as unidades estarão fechadas, mas os serviços virtuais continuarão disponíveis normalmente. O atendimento presencial retorna na terça-feira (3).

Bioparque Pantanal: estará fechado para manutenção interna.

Coleta de lixo: funcionará normalmente durante o feriado.

Ecopontos: não foi informado o funcionamento.

Correios: as agências estarão fechadas, com retomada do atendimento na terça-feira (3).

Central de Atendimento ao Cidadão: ficará fechada na segunda-feira (2) e reabrirá na terça-feira (3).

Saúde

Casa da Saúde: não terá atendimento.

Hemosul: permanecerá fechado durante o feriado.

UPAs: funcionarão normalmente, em regime de plantão.

UBSs: permanecerão fechadas na segunda-feira (2).

Delegacias

As delegacias especializadas não terão atendimento regular durante o feriado. Permanecerão em funcionamento as unidades com plantão 24 horas, como as Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs) Centro e Cepol e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

As demais unidades especializadas e as delegacias do interior funcionarão conforme as respectivas escalas de plantão.

Comércio e shoppings

Camelódromo: permanecerá fechado durante o feriado.

Comércio geral: as lojas de Campo Grande deverão permanecer fechadas, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos patronal e dos empregados. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), os estabelecimentos que descumprirem a regra estarão sujeitos às multas previstas na convenção.

Mercados e supermercados: poderão funcionar normalmente.

Mercadão Municipal: o Mercado Municipal Antônio Valente abrirá das 6h30 às 12h.

Shoppings

Shopping Campo Grande: lojas fechadas. As operações de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês: lojas fechadas. Alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h.

Shopping do Centro (antigo Pátio Central): permanecerá fechado.

Shopping Norte Sul Plaza: a estrutura ficará aberta das 11h às 21h. As operações de alimentação e lazer poderão funcionar nesse período. A abertura das lojas de varejo ficará a critério de cada lojista.