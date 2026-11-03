Aproximadamente 1.000 caixas de cigarros contrabandeados, avaliadas em R$ 1,5 milhão, foram apreendidas na manhã desta terça-feira (3), durante uma fiscalização na MS-164, em Ponta Porã.

A carga, que pesava cerca de 12,7 toneladas, era transportada em um caminhão Mercedes-Benz e tinha Campo Grande como destino. A apreensão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante a Operação Protetor Fronteira.

O motorista, de 48 anos, apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, o que levou à vistoria dos semirreboques.

Segundo o site Dourados News, durante a fiscalização, os policiais encontraram os cigarros de origem estrangeira. Questionado, o condutor afirmou que havia carregado a mercadoria em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e receberia R$ 50 mil para transportá-la até a Capital sul-mato-grossense.

Além da carga, o caminhão e os semirreboques foram avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão. Segundo a corporação, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões ao crime.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais.