Mato Grosso do Sul acumula R$ 11,37 bilhões em dívidas, distribuídas entre 1.325.626 consumidores inadimplentes. Para quem deseja regularizar a situação financeira e recuperar o acesso ao crédito, começou nesta terça-feira (3) a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos de até 99%.

No Estado, estão disponíveis mais de 11,7 milhões de ofertas de negociação. A iniciativa permite que mais de 1,8 milhão de consumidores consultem as condições para quitar pendências com empresas parceiras.

Segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, referente a setembro, os consumidores sul-mato-grossenses acumulam 6.337.920 débitos. O valor médio devido por pessoa é de R$ 8.581,12, enquanto o ticket médio por dívida chega a R$ 1.794,81.

Bancos e cartões de crédito concentram a maior parte das pendências no Estado, com 27,8% do total. Na sequência aparecem as financeiras, com 18,5%, e as contas básicas de água, luz e gás, que representam 18%. Os serviços correspondem a 14% das dívidas, enquanto o varejo concentra 9,2%. Também aparecem os setores de telecomunicações (4,3%), cooperativas (3,1%) e securitizadoras (2,9%).

Inadimplência bate recorde no Brasil

O cenário em Mato Grosso do Sul acompanha o avanço da inadimplência em todo o país. Conforme o levantamento da Serasa, o Brasil chegou a 84,2 milhões de pessoas com contas em atraso em setembro, o equivalente a 51,1% da população adulta.

O volume total de débitos alcançou R$ 597,4 bilhões, alta de 0,90% em comparação com agosto. Cada consumidor inadimplente deve, em média, R$ 7.093,83, valor equivalente a aproximadamente 4,4 salários mínimos.

Outro dado que chama a atenção é a mudança no perfil das dívidas. Pela primeira vez, as financeiras ultrapassaram as contas básicas de água, luz e gás e assumiram a segunda posição entre os principais segmentos responsáveis pela inadimplência.

Bancos e cartões de crédito continuam liderando, com 27,16% dos débitos. As financeiras aparecem com 20,66%, seguidas pelas contas básicas, com 20,32%. De acordo com a diretora da Serasa, Aline Maciel, a inadimplência cresceu 34,17% desde 2020 e avançou 6% entre setembro de 2025 e setembro deste ano.

Maior edição do Feirão

Em todo o país, a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 750 milhões de oportunidades de negociação. O volume é 14% superior ao registrado na edição anterior.

Os descontos podem chegar a 99%, e algumas ofertas permitem que o consumidor tenha o nome limpo imediatamente após o pagamento do acordo via Pix, conforme as condições da negociação. Na última edição do mutirão, foram fechados mais de 10,2 milhões de acordos em todo o Brasil.

Como negociar as dívidas

Os consumidores podem consultar gratuitamente as ofertas e negociar os débitos até as 23h59 de 6 de dezembro.

A negociação pode ser feita pelos seguintes canais:

Site oficial da Serasa: www.serasa.com.br.

Aplicativo Serasa, disponível para Android e iOS;

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096.

Também é possível buscar atendimento presencial em mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. O serviço é gratuito durante o período do Feirão. Para consultar e negociar as pendências, basta apresentar um documento oficial com foto.

As condições oferecidas nas agências dos Correios são as mesmas disponibilizadas no site e no aplicativo da Serasa.