Emissão da nova Carteira de Identidade, orientações sobre programas sociais, atendimento do Procon e intermediação de vagas de emprego estão entre os serviços gratuitos oferecidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul durante o Rodeo Fest Inclusivo, que será realizado de 4 a 6 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Os atendimentos serão das 8h às 18h, com entrada gratuita.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) oferecerá informações e cadastros para programas como Mais Social, Passe Livre Intermunicipal, Ciptea, Cuidar de Quem Cuida e Energia Social – Conta de Luz Zero.

O Procon-MS estará no evento para esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor, registrar reclamações e receber denúncias. Já a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) disponibilizará a emissão da nova Carteira de Identidade.

A programação também terá exposição de animais taxidermizados do projeto Florestinha, com orientações sobre preservação da fauna e combate à caça e ao tráfico de animais silvestres. O Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro) também participarão com ações educativas.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) fará a intermediação de vagas de emprego e dará orientações sobre a Carteira de Trabalho, com atenção especial às pessoas com deficiência (PcDs).