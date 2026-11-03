O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apura uma denúncia de possíveis irregularidades no transporte de passageiros no Aeroporto Internacional de Campo Grande. A investigação envolve a empresa CGR Transporte Personalizado, suspeita de realizar abordagens agressivas a consumidores e utilizar indevidamente vagas no terminal.

O caso é acompanhado pela 25ª Promotoria de Justiça do Consumidor.

Segundo a publicação no Diário Oficial do MP, a denúncia aponta que a empresa CGR Campo Grande estaria oferecendo serviços de transporte de forma irregular.

O procedimento também busca apurar possível violação do direito à informação e à livre escolha dos consumidores, diante das práticas relatadas.

As denúncias ainda estão sob apuração do Ministério Público, sem conclusão sobre eventual responsabilidade da empresa. O JD1 Notícias entrou em contato com a Aena e aguarda retorno da companhia.