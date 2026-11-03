A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.172 quilos de maconha, 608 quilos de cocaína e 10 pistolas durante a Operação Finados 2026, em Mato Grosso do Sul. As ocorrências foram registradas entre sexta-feira (30) e domingo (2), em quatro municípios, e resultaram na prisão de motoristas e outras envolvidas.

A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira, dia 30, em Anastácio, durante a abordagem a um caminhão. Na vistoria, os policiais encontraram fardos escondidos sob uma lona, com 233,8 quilos de pasta base e 37,4 quilos de cloridrato de cocaína. O motorista afirmou que recebeu a droga em Miranda e levaria a carga até Campo Grande. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal na Capital.

Ainda na sexta, em Maracaju, o condutor de um GM Astra desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Após acompanhamento policial, ele saiu da pista, abandonou o veículo e escapou a pé. No automóvel, foram encontrados 1.171 quilos de maconha e 10,9 quilos de haxixe. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

No domingo, dia 1°, em São Gabriel do Oeste, a PRF encontrou 337 quilos de pasta base de cocaína escondidos em compartimentos no teto de um caminhão. O motorista confessou que recebeu a droga no próprio município e que faria o transporte até São Paulo. Ele foi preso e levado à Polícia Civil.

Também no domingo, em Campo Grande, duas mulheres foram presas após policiais encontrarem 10 pistolas calibre 9mm e carregadores escondidos no painel de um Fiat Mobi. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização, depois que a equipe desconfiou do nervosismo das ocupantes. A motorista e a passageira não informaram a origem nem o destino das armas e foram encaminhadas à Polícia Federal.