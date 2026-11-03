As bandas NAIP e Filho dos Livres voltam a dividir o palco neste sábado (7), na Lupland, em Campo Grande. O reencontro acontece após uma apresentação realizada em janeiro deste ano e reúne músicos que começaram a carreira juntos na década de 1990.

A história das duas bandas está ligada. A NAIP surgiu nos anos 1990, formada por Guga Borba, Guilherme Cruz, André Coelho, Rafael Coelho, Alexandre Lacôrte (Deco) e Leonardo Maciel. Na década seguinte, Guga e Guilherme seguiram um novo caminho e criaram o Filho dos Livres, duo conhecido pelo folk rock autoral.

“Esse encontro representa amizade, respeito, caminhada e amor pela música. Vai ser uma grande festa de amigos”, afirmou Deco, baterista da NAIP.

O show será dividido em três momentos. Primeiro, o Filho dos Livres apresenta suas músicas autorais. Depois, a NAIP assume o palco com clássicos do pop rock nacional e internacional, das décadas de 1970 a 2000.

Para encerrar, a formação original da NAIP se reúne para uma jam session, apresentação em que os músicos voltam a tocar juntos.

“Sempre nos encontramos e tocamos juntos em momentos não oficiais, e isso é sempre muito divertido. Estar presente no embrião da NAIP, de forma oficial, é um grande marco na minha carreira”, destacou Guga Borba.

A apresentação reúne integrantes que seguiram projetos diferentes, mas mantiveram a parceria musical ao longo dos anos.





Serviço

NAIP e Filho dos Livres

Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: das 18h às 23h59

Local: Lupland – Rua Antônio Maria Coelho, 3.285, Jardim dos Estados, Campo Grande

Ingressos antecipados e limitados pelo Sympla

Informações: @naip.br e @filhodoslivres.