O número de beneficiários do ID Jovem passou de cerca de 300 mil em 2023 para 1.526.690 usuários ativos em 2026, um aumento de aproximadamente 409%, segundo o Governo Federal. Entre 2023 e 2025, mais de 1 milhão de passagens gratuitas foram emitidas para jovens cadastrados no programa, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Entre os direitos assegurados pelo ID Jovem estão a meia-entrada em cinemas, teatros, shows e eventos culturais e esportivos, além da reserva de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual convencional.

A legislação garante duas vagas gratuitas por veículo, embarcação ou composição ferroviária no serviço convencional de transporte interestadual. Quando essas vagas são preenchidas, outras duas devem ser oferecidas com desconto mínimo de 50% no valor da passagem.

As mulheres representam 66,37% dos beneficiários, com 1.013.301 usuárias, enquanto o público masculino corresponde a 33,63%, com 513.367 usuários.

Segundo o Governo Federal, o crescimento ocorreu principalmente em 2025, quando a iniciativa ultrapassou a marca de um milhão de usuários. Em 2026, o programa atinge mais de 1,5 milhão de beneficiários ativos e avança em novas estratégias de atendimento, divulgação e aproximação com as juventudes nos territórios.

Coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), o ID Jovem assegura direitos previstos no Estatuto da Juventude, de 2013, e regulamentados pelo Decreto nº 8.537, de 2015.

O benefício é destinado a pessoas de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para acessar os benefícios, não é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino.

Apesar do crescimento, o potencial de expansão permanece expressivo. Segundo estimativas da SNJ, quase 18 milhões de jovens brasileiros podem ter direito ao documento. Ampliar o conhecimento sobre o programa, facilitar a emissão da carteira e garantir o acesso efetivo aos benefícios estão entre os desafios da política pública.

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