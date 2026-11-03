Os canais digitais do Banco do Brasil, como o site e aplicativo de celular, apresentaram instabilidade na manhã desta terça-feira (3). Clientes do banco utilizaram as redes sociais para relatar dificuldade no acesso.

Em alguns momentos, os aplicativos nem sequer forneceram a opção de fazer login. Em outros, mesmo digitando usuário e senha, o acesso não foi realizado. “Algo deu errado, tente novamente mais tarde”, informa a mensagem de erro no app.

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas e interrupções em serviços digitais, como aplicativos de bancos, redes sociais, operadoras de telefonia, sites e plataformas de comércio eletrônico, os relatos passaram a surgir às 8h01, com pico de reclamações às 9h31, ao somar 6.237 registros.

Entre as falhas registradas, 84% referem-se a acesso via aplicativo. Procurado pela Agência Brasil, o banco informou que “identificou intermitência em seus canais digitais e atua para normalizar o atendimento”.

O Banco do Brasil esclarece ainda que não há impacto para as transações com cartão.