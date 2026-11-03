Um brinquedo macio, colorido e que se tornou sensação nas redes sociais está no radar das autoridades de segurança. Os squishies, conhecidos pela textura maleável e pela capacidade de serem apertados e deformados, exigem atenção redobrada dos pais e responsáveis. O alerta é do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que chama a atenção para os riscos de acidentes durante o uso inadequado desses produtos.

Embora sejam apresentados em vídeos como objetos divertidos para brincar e aliviar o estresse, os brinquedos podem oferecer perigo quando submetidos a situações diferentes daquelas previstas pelo fabricante. Entre as práticas que devem ser evitadas estão aquecer os squishies em micro-ondas, fornos ou outras fontes de calor, além de cortá-los, furá-los ou modificar sua estrutura.

O alerta ocorre após o registro de acidentes envolvendo esse tipo de produto no Brasil e em outros países. Os casos estão relacionados a riscos provocados por pequenas partes que podem se soltar, materiais utilizados no preenchimento e possíveis substâncias químicas presentes nos brinquedos.

O Inmetro orienta que os squishies sejam utilizados exclusivamente de acordo com as instruções do fabricante. Antes de comprar ou entregar o brinquedo às crianças, os responsáveis devem conferir as informações de segurança, especialmente as recomendações sobre idade e utilização.

Também é necessário interromper imediatamente o uso caso o produto apresente rasgos, furos, fissuras ou qualquer tipo de vazamento de gel, líquido ou outro material. Outros sinais de alerta incluem partes que começam a se desprender, superfície excessivamente pegajosa ou oleosa e cheiro químico muito forte.

Um dos principais perigos está na possibilidade de pequenos fragmentos serem levados à boca e provocarem engasgos. Por isso, crianças pequenas, especialmente aquelas que têm o hábito de colocar objetos na boca, devem permanecer afastadas de brinquedos com peças que possam se soltar.

A segurança dos squishies também depende dos cuidados adotados no momento da compra. No Brasil, os requisitos para comercialização de brinquedos são estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 302/2021.

Entre as recomendações do instituto estão:

- Procedência: comprar em estabelecimentos confiáveis e solicitar a nota fiscal.

- Embalagem: verificar se as informações obrigatórias estão disponíveis e legíveis.

- Faixa etária: respeitar a idade indicada pelo fabricante e as advertências de segurança.

- Selo do Inmetro: conferir a presença do Selo de Identificação da Conformidade nos brinquedos sujeitos à certificação compulsória.

- Fabricante ou importador: verificar se os dados de identificação estão disponíveis no produto ou na embalagem.

Parte da popularidade dos squishies vem de vídeos publicados nas redes sociais, nos quais usuários aparecem cortando, aquecendo e modificando os brinquedos para mostrar sua composição ou criar efeitos diferentes. O Inmetro reforça que essas experiências não devem ser reproduzidas por crianças e adolescentes.

Além de descaracterizar o produto, as alterações podem provocar situações de risco que não foram previstas nos testes de segurança. Os consumidores também podem consultar a base pública do instituto utilizando o termo "Squishy" para verificar registros relacionados a esses produtos.

Em caso de acidente ou incidente envolvendo brinquedos ou outros artigos de consumo, a ocorrência pode ser comunicada ao Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac), ferramenta utilizada para acompanhar situações que possam comprometer a segurança dos consumidores.