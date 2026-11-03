Quem visitar a Expogenética MS 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, poderá aproveitar serviços gratuitos de beleza, oficinas de culinária, atividades para crianças e customização de roupas. As atrações são oferecidas pelo Senac e Sesc MS até domingo (8), com entrada gratuita no parque.

No estande do Senac, o público encontra serviços de cuidados com os cabelos, penteados e maquiagem. A partir desta quarta-feira (4), a Carreta da Gastronomia também oferecerá oficinas práticas de culinária, com programação até o encerramento da feira.

Já o Sesc participa com o projeto Envolva-se, que promove oficinas de customização de peças jeans e reaproveitamento de roupas. Para as crianças, estão previstas atividades recreativas e culturais.

O espaço também conta com a participação de alunos dos cursos de Áudio e Vídeo e Aprendizagem Comercial do Senac, que produzem podcasts com entrevistas de comerciantes, visitantes e profissionais presentes na exposição.

A Expogenética MS segue até 8 de novembro, reunindo exposições, leilões, rodeio e shows musicais. A entrada no parque é gratuita, mas algumas atrações possuem ingressos específicos.