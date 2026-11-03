O presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Dorival Renato Pavan, iniciou nesta terça-feira (3) o primeiro dia útil à frente do Governo do Estado. O governador em exercício passou a despachar na sede do Executivo, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande, onde cumpriu agendas administrativas e recebeu representantes de diferentes setores.

Durante a manhã, Pavan conversou com secretários estaduais e organizou os compromissos que já estavam previstos para o período em que ficará à frente do Executivo. Ele também recebeu pessoas que procuraram o governo para apresentar reivindicações e demandas, que foram encaminhadas às respectivas áreas responsáveis.

Segundo o desembargador, a intenção é atender às solicitações dentro das possibilidades do Estado. “Nesse breve período, poder atender, sempre com observância da capacidade financeira e orçamentária do Estado”, destacou.

No fim da tarde, às 17h, Pavan participou da cerimônia de entrega dos kits do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, promovida pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O evento foi realizado no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Na quarta-feira (4), pela manhã, o governador em exercício estará no Tribunal de Justiça para despachar e presidir sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. Com isso, continuará acumulando as funções de presidente do Judiciário e chefe do Executivo estadual.

Pavan assumiu o governo no último domingo (1º) e ficará no cargo até 6 de novembro. Ao comentar a substituição, afirmou que pretende manter o funcionamento da administração estadual sem promover mudanças na gestão.

“O curto período será dedicado a preservar a governabilidade do Estado, com bastante responsabilidade e dedicação, e sem medidas que possam trazer mudanças na gestão desenvolvida pelo governador Riedel. Apenas manter as políticas em curso e cumprir agenda indispensável ao normal funcionamento das Secretarias e Agências Estaduais”, declarou.

Afastamento simultâneo

A gestão temporária ocorre porque o governador Eduardo Riedel (PP), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (Republicanos), e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), estão afastados simultaneamente das funções.

Em ofício encaminhado à Assembleia Legislativa, Riedel comunicou que ficará licenciado entre os dias 1º e 6 de novembro. Barbosinha também informou o afastamento no mesmo período. Com a ausência dos dois, a responsabilidade pelo Executivo passou ao presidente do Tribunal de Justiça, conforme a linha de substituição prevista para o governo estadual.

O retorno dos três está previsto para 7 de novembro, data em que será realizada a Corrida dos Poderes, evento que reúne representantes dos poderes estaduais.