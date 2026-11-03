Um cão farejador da Receita Federal ajudou a encontrar 76 quilos de cocaína escondidos em peças de máquinas agrícolas, nesta terça-feira (3), em uma transportadora de Campo Grande.

A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões e estava etiquetada com a palavra “narcos”.

A apreensão foi realizada pela equipe de fiscalização do órgão, após a encomenda ser selecionada para inspeção a partir de análises de risco.

A Receita Federal utiliza informações de notas fiscais e outros documentos relacionados ao transporte de cargas em Mato Grosso do Sul para identificar remessas suspeitas e direcionar as fiscalizações.

A carga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais.