Chuva forte provoca alagamentos em ruas de Dourados e Fátima do Sul Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram vias tomadas pela água

A chuva já chegou a municípios de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (5) e provocou alagamentos em diferentes pontos de Fátima do Sul e Dourados. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água, inclusive na região central de Dourados.

Em Fátima do Sul, a Rua Melvin Jones, nas proximidades do Tiana Buffet, ficou alagada após a forte chuva. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o volume de precipitação chegou a aproximadamente 120 milímetros no município.

A previsão meteorológica já indicava a possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira devido a combinação de calor intenso, umidade e uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai favorece a formação de instabilidades, com risco de chuva forte, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Para sexta-feira (6), a previsão aponta continuidade das instabilidades, com períodos de sol e possibilidade de pancadas isoladas e tempestades em algumas regiões do Estado.