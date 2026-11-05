Maria José dos Santos Rodrigues, de 60 anos, morreu após ser atrpoelada por uma carreta durante a quarta-feira, dia 4, na Avenida Pedro Manvailler, em Amambai.

A vítima estava em uma bicicleta elétrica e seguia pela avenida, quando foi atingida na traseira pela carreta que seguia no mesmo sentido da via.

O condutor da carreta alegou que só percebeu o atropelamento quando sentiu uma movimentação diferente na parte do semirreboque do veículo de carga e, ao averiguar, percebeu a bicicleta elétrica e a vítima caídas no asfalto.

Segundo o site A Gazeta News, o caminhoneiro saiu do Paraná, onde reside, e se dirigia até uma indústria em Ponta Porã para carregar farelo de soja.

Ainda conforme o site local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e apenas constataram o óbito.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local dos fatos para os procedimentos de praxe.