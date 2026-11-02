O feriado de Finados, nesta segunda-feira (2), deve ser marcado por instabilidade, calor e possibilidade de tempestades em Mato Grosso do Sul. A previsão indica aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em diferentes regiões do Estado, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento. Em pontos isolados, também não está descartada a ocorrência de granizo.

As temperaturas variam conforme a região, com máximas que podem chegar aos 38°C em Corumbá. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima de 32°C. Na região sul, Dourados deve ter temperaturas entre 20°C e 29°C, enquanto Ponta Porã terá mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Bonito, a previsão aponta variação entre 21°C e 31°C.

Já na região leste, Três Lagoas deve registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C. No norte do Estado, Sonora terá temperaturas entre 24°C e 36°C. Em Chapadão do Sul, os termômetros devem marcar entre 20°C e 33°C. No Pantanal, Corumbá deve registrar uma das maiores temperaturas do Estado, com mínima de 26°C e máxima de 38°C.

Alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta amarelo para tempestades em diversas localidades de Mato Grosso do Sul. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O alerta aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A orientação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

A recomendação também é acompanhar as atualizações dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil, principalmente para quem pretende viajar ou realizar atividades ao ar livre durante o feriado.