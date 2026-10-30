Novembro deve ser marcado por chuvas mais frequentes e volumes acima da média histórica em grande parte de Mato Grosso do Sul. A tendência aparece na previsão da Climatempo, que indica precipitações superiores ao normal em quase todo o Estado, em um cenário influenciado pelo fortalecimento do El Niño. O fenômeno também aumenta o potencial de tempestades em áreas do Centro-Sul do Brasil, segundo análise da Meteored.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e pode alterar a circulação atmosférica, modificando os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões. As projeções citadas pelos dois serviços meteorológicos apontam que o fenômeno deve ganhar ainda mais força entre novembro e dezembro de 2026, com possibilidade de atingir intensidade excepcional.

Para Mato Grosso do Sul, a previsão da Climatempo indica chuva acima da média em quase todo o território, com pancadas distribuídas ao longo do mês. A tendência exige atenção para episódios de precipitação intensa, temporais e possíveis transtornos pontuais. Apesar da perspectiva de acumulados elevados, a distribuição da chuva pode ser irregular, com diferenças entre municípios e períodos de maior ou menor instabilidade.

A Meteored também aponta maior potencial para chuvas volumosas e tempestades no Centro-Sul do país. A análise indica que a primeira metade de novembro pode ter episódios de chuva expressiva no Sudeste, com possibilidade de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), faixa de nebulosidade que pode provocar precipitações persistentes por vários dias. Na segunda metade do mês, os modelos analisados apontam aumento das chuvas na Região Sul, padrão associado à influência do El Niño.

As projeções de temperatura, porém, apresentam diferenças. A Climatempo prevê médias próximas ou abaixo do normal no centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul, enquanto o centro-norte e o oeste do Estado devem permanecer próximos do padrão climatológico. Já a Meteored destaca uma tendência mais ampla de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil. As condições efetivas dependerão também da passagem de frentes frias, da nebulosidade e da circulação dos ventos.

Mesmo com a previsão de mais chuva, novembro não deve ser tratado como um mês de precipitação contínua em todo o Estado. Períodos de sol e calor podem alternar com pancadas fortes, e os cenários climáticos representam tendências para o mês, não uma previsão exata para cada cidade ou dia. As condições devem ser acompanhadas conforme a atualização dos boletins meteorológicos.