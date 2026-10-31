A Energisa terá um estande com soluções de energia solar, condições de contratação e orientações sobre segurança elétrica durante a Expogenética 2026. A programação inclui atendimento a produtores rurais, empresas do agronegócio e atividades educativas para estudantes.

Por meio da (re)energisa, empresa do grupo que atua no setor de energia solar, serão apresentadas alternativas para reduzir os custos com eletricidade. Durante o evento, haverá oferta de até 22% de redução nos custos com energia e uma fatura bonificada, por meio da energia solar compartilhada. O atendimento será das 15h às 21h.

O espaço também terá orientações para prevenir acidentes envolvendo máquinas agrícolas e redes elétricas, além de experimentos sobre eficiência energética para estudantes.

"O avanço do agronegócio depende cada vez mais da energia elétrica, mas é preciso lembrar que a rede exige cuidados", afirma o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos.

No dia 3 de novembro, das 10h às 11h, será realizada a palestra "Energia flexível para um agronegócio mais eficiente", sobre soluções energéticas voltadas ao setor.