O Governo Federal confirmou, no começo da noite desta sexta-feira, dia 30, que três ministros estarão neste sábado, dia 31, em solo sul-mato-grossense para dialogar com indígenas e buscar detalhes sobre as ameaças direcionadas a algumas aldeias.

Estarão presente em Mato Grosso do Sul, os ministros dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e da Justiça e Segurança Pública, Wellington César César Lima e Silva; e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello.

A ida ao estado se dá em meio a denúncias de violência contra comunidades indígenas e compõe uma série de iniciativas do governo federal para a investigação e apuração dos casos, além da proteção dos indígenas por meio da Força Nacional de Segurança Pública, que já atua nos territórios.

Os três ministros farão uma visita as às Aldeias Taquapery, em Coronel Sapucaia, e Sassoró, em Tacuru. No final da tarde de sábado, ainda está prevista uma coletiva para detalhar mais ações contra as ameaças que os indígenas estão sofrendo. O encontro com a imprensa está previsto para acontecer em Dourados.

A mobilização ocorre após denúncias de intimidação contra povos indígenas, incluindo áudios atribuídos a servidores municipais de Tacuru nos quais há uma sugestão de envenenar a água consumida pela comunidade.

O caso ganhou repercussão e passou a ser acompanhado por órgãos federais, que acionaram a Polícia Federal para investigar as ameaças.