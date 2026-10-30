Pelo menos três ministros que estão inseridos no Governo Federal devem desembarcar neste sábado, dia 31, em Mato Grosso do Sul, em meio a tensão sobre as denúncias de ameaças e até envenenamento de água contra indígenas.

A informação foi compartilhada pelo professor e deputado estadual eleito Tiago Botelho por meio das redes sociais.

Entre as vindas estão Eloy Terena, ministro dos Povos Indígenas, Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania e Wellington Silva, ministro da Justiça.

Em paralelo a vinda dos ministros, durante a quinta-feira, dia 29, a Força Nacional realizou patrulhamento nas aldeias Sassoró, em Tacuru, Taquapery, em Coronel Sapucaia, e Limão Verde, em Amambai, no sul do Estado.

A mobilização ocorre após denúncias de intimidação contra povos indígenas, incluindo áudios atribuídos a servidores municipais de Tacuru nos quais há uma sugestão de envenenar a água consumida pela comunidade.

O caso ganhou repercussão e passou a ser acompanhado por órgãos federais, que acionaram a Polícia Federal para investigar as ameaças.