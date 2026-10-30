Cidade
Denúncias de ameaças contra indígenas fazem ministros virem a MS
Em paralelo a isso, a Força Nacional realizou patrulhamento em aldeias da região sul do Estado
Pelo menos três ministros que estão inseridos no Governo Federal devem desembarcar neste sábado, dia 31, em Mato Grosso do Sul, em meio a tensão sobre as denúncias de ameaças e até envenenamento de água contra indígenas.
A informação foi compartilhada pelo professor e deputado estadual eleito Tiago Botelho por meio das redes sociais.
Entre as vindas estão Eloy Terena, ministro dos Povos Indígenas, Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania e Wellington Silva, ministro da Justiça.
Em paralelo a vinda dos ministros, durante a quinta-feira, dia 29, a Força Nacional realizou patrulhamento nas aldeias Sassoró, em Tacuru, Taquapery, em Coronel Sapucaia, e Limão Verde, em Amambai, no sul do Estado.
A mobilização ocorre após denúncias de intimidação contra povos indígenas, incluindo áudios atribuídos a servidores municipais de Tacuru nos quais há uma sugestão de envenenar a água consumida pela comunidade.
O caso ganhou repercussão e passou a ser acompanhado por órgãos federais, que acionaram a Polícia Federal para investigar as ameaças.