O Jardim Noroeste recebe no dia 7 de novembro o 48º Mutirão Todos em Ação, com mais de 300 serviços gratuitos para a população. A mobilização será realizada a partir das 8h, na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi, com atendimentos de cidadania, assistência social, saúde e sustentabilidade até as 13h.

Entre os serviços disponíveis estão emissão de carteira de identidade (RG), atualização do CadÚnico, encaminhamento para vagas de emprego e orientação jurídica. Também serão oferecidos aferição de pressão arterial, verificação de glicose, inscrição no cadastro habitacional da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) e assistência veterinária com castração de animais.

Uma das iniciativas será a troca de materiais recicláveis por alimentos. Os moradores poderão levar garrafas PET, caixas de papelão, embalagens, madeira e alumínio. Após o cadastro e a entrega dos materiais, mediante senha, receberão um kit de verduras e um saco de adubo agroecológico.

O evento também terá o Varal Solidário, com doação de roupas em boas condições para os participantes. A iniciativa busca incentivar o reaproveitamento de peças e reduzir o descarte de vestuários.

A ação é promovida pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e entidades parceiras.

Serviço

Data: 7 de novembro (sábado).

Horário: das 8h às 13h.

Local: Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi.

Endereço: Rua Dois Irmãos, 1.661, Jardim Noroeste.

Entrada: gratuita.