Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h (horário de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Corinthians entra em campo pressionado pela necessidade de conquistar três pontos diante de sua torcida. A equipe busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e evitar complicações na reta final da competição.

Do outro lado, o Mirassol tenta aproveitar o confronto fora de casa para melhorar sua pontuação e permanecer distante da parte de baixo da tabela. A equipe também mantém o objetivo de conquistar uma vaga em competições continentais.

Os torcedores poderão acompanhar Corinthians e Mirassol ao vivo pelo canal Sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A transmissão será para todo o Brasil.

O Corinthians deve começar a partida com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon, André e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Dieguinho (Kaio César ou Vitinho) e Yuri Alberto.

Já o Mirassol tem como provável escalação Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denílson e Eduardo; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos (André Luis).