Esportes
Ancelotti chama cinco caras novas para amistosos contra Japão e Singapura
Treinador da Seleção Brasileira não convocou atletas de Palmeiras e Flamengo por decisão da CBF
O italiano Carlo Ancelotti, que treina a Seleção Brasileira, anunciou a convocação dos atletas que disputarão os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro. Estes são os dois últimos jogos do Brasil em 2026.
Continuando o processo de renovação da seleção, o treinador chamou cinco caras novas para a Data Fifa: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Allan, do Manchester City; Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.
Ancelotti não chamou nenhum jogador do Palmeiras e do Flamengo por decisão da CBF, que entende que os clubes disputam a reta final do Campeonato Brasileiro.
O Brasil vai enfrentar o Japão, dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois jogará contra Singapura, dia 17, às 7h (de Brasília). Veja a lista dos convocados:
- GOLEIROS: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)
- DEFENSORES: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
- MEIAS: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
- ATACANTES: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr (Real Madrid).