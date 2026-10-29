O italiano Carlo Ancelotti, que treina a Seleção Brasileira, anunciou a convocação dos atletas que disputarão os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro. Estes são os dois últimos jogos do Brasil em 2026.

Continuando o processo de renovação da seleção, o treinador chamou cinco caras novas para a Data Fifa: Jonathan Jesus, do Cruzeiro; André Luiz, do Corinthians; Allan, do Manchester City; Marlon Gomes e Alisson Santana, ambos do Shakhtar Donetsk.

Ancelotti não chamou nenhum jogador do Palmeiras e do Flamengo por decisão da CBF, que entende que os clubes disputam a reta final do Campeonato Brasileiro.

O Brasil vai enfrentar o Japão, dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois jogará contra Singapura, dia 17, às 7h (de Brasília). Veja a lista dos convocados: