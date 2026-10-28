Cultura
Cinemark terá ingresso a R$ 12 na semana do 1º Festival do Cinema Brasileiro
O valor promocional é válido para produções nacionais entre os dias 29 de outubro a 4 de novembro
Os moradores de Campo Grande poderão assistir a filmes brasileiros por apenas R$ 12 nas salas da Cinemark, localizada no Shopping Campo Grande. A promoção faz parte da primeira edição do Festival do Cinema Brasileiro, que acontece de 29 de outubro a 4 de novembro.
O valor promocional é válido para produções nacionais exibidas nas salas regulares e XD. A iniciativa busca incentivar o público a conhecer e prestigiar filmes feitos no Brasil.
Entre os títulos participantes estão “100 Dias”, que conta a história real do navegador Amyr Klink, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, com Giulia Be e Any Gabrielly, e a comédia “Se Eu Fosse Você 3”, estrelada por Tony Ramos e Glória Pires.
Também está na programação “Minha Melhor Amiga”, que alcançou 5,9 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros.
O festival é organizado pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da ABRAPLEX.
Os interessados podem consultar os filmes disponíveis e os horários das sessões no site da Cinemark ou pelo aplicativo da rede.