Cantigas, bonecos e histórias vão animar o Sesc Teatro Prosa no dia 31 de outubro, às 16h, com o espetáculo gratuito “Era Uma Vez”, da Trupe Teatro de Brincar. A apresentação mistura música, teatro e cultura popular em uma experiência interativa, na qual crianças e adultos são convidados a cantar e participar das brincadeiras. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

Com concepção e direção geral de Edu Brincante, o pocket show resgata cantigas tradicionais e jogos musicais, acompanhados de bonecos, adereços e histórias. A proposta é envolver o público em uma grande roda de diversão, tornando cada sessão uma experiência única.

Além de despertar lembranças da infância, o espetáculo busca aproximar gerações e valorizar o brincar como forma de expressão, estimulando a criatividade e fortalecendo os vínculos familiares.

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