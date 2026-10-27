As buscas no Google pelo termo “Paraguai” cresceram 900% nas últimas 24 horas após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados são do Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por assuntos pesquisados na plataforma.

O aumento ocorre em meio à repercussão da disputa entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O petista conquistou 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário, garantindo mais um mandato à frente do Palácio do Planalto.

Nas redes sociais, a possibilidade de brasileiros se mudarem para o Paraguai passou a ser tema de comentários e brincadeiras após o resultado das urnas. A repercussão também chegou a influenciadores digitais, entre eles Rico Melquiades.

Na segunda-feira (26), o influenciador usou o Instagram para negar que pretende deixar o Brasil. Em tom de desabafo, ele comentou a repercussão de uma declaração anterior sobre sair do país. “Vontade de chorar, porque eu fui dizer [que] ia sair do Brasil em?”, disse.

O crescimento das buscas por “Paraguai” reflete o interesse despertado pelo país vizinho após o resultado eleitoral. No entanto, o aumento registrado pelo Google Trends não significa, necessariamente, que houve crescimento equivalente no número de brasileiros que pretendem emigrar. O indicador mede o interesse relativo pelo termo nas pesquisas, e não a quantidade de pessoas que planejam deixar o Brasil.