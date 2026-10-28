O candidato democrata ao Congresso dos Estados Unidos pelo Texas, Isaiah Martin, afirmou que pretende deportar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro dia em que os democratas tiverem poder para adotar a medida. A declaração foi publicada nas redes sociais nesta terça-feira (27), em meio à repercussão da viagem do senador brasileiro aos Estados Unidos.

Martin reagiu a uma publicação do advogado mexicano Simón Levy, aliado do presidente Donald Trump, que afirmou que Flávio havia deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos e estaria sob proteção americana. “Vamos deportá-lo no primeiro dia. Na verdade, deveríamos deixar o Brasil pegá-lo no meio da noite, de helicóptero!”, escreveu o democrata.

Em outras publicações, Martin criticou a possibilidade de recursos públicos americanos serem usados para bancar a segurança e o transporte do senador. Ele defendeu que integrantes do Partido Democrata investiguem eventuais gastos do governo Trump relacionados ao brasileiro.

As afirmações ocorrem em meio à controvérsia sobre a saída de Flávio do Brasil. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal e proibido sua saída do país. A Polícia Federal também adotou medidas relacionadas aos documentos.

A declaração de Martin, porém, é uma manifestação política e não representa uma decisão oficial do governo dos Estados Unidos. Até o momento, as publicações citadas não comprovam que autoridades americanas tenham organizado uma operação para proteger Flávio ou que exista um procedimento formal de deportação contra ele.