Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (28), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Trabalho: Logo cedo, o seu foco no trabalho cresce e ajuda a dar um gás e tanto nas suas obrigações. É um bom momento para quem trabalha em casa ou em um negócio familiar.

Bem-estar: Receitinhas de família podem aumentar sua disposição, mas se precisar, consulte um médico. Vai sobrar energia para resolver assuntos pendentes em casa, então não enrole pra deixar tudo no lugar.

Amor: Se anda passando muito tempo no serviço, pode olhar um colega com novo interesse. Só vá com calma pra não misturar as coisas. A rotina pode deixar a vida a dois meio parada.

Aquário

Trabalho: Seu lado criativo tem tudo para crescer e fazer a diferença no serviço. Além de ter ótimas ideias, você também vai contar com um ótimo papo para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar suas vendas à tarde.

Bem-estar: Aposte no seu carisma e num bom papo para espantar a rotina e curtir os momentos de lazer. A sorte sorri para o seu lado e vale até fazer uma fezinha!

Amor: Com seu charme pra lá de turbinado, você deve fazer o maior sucesso na paquera. Pode se apaixonar à primeira vista! A vida a dois recebe doses extras de romantismo e carinho.

Peixes

Trabalho: Você conta com bom-senso e muita responsabilidade para lidar com as tarefas do dia a dia. À tarde, as finanças estão protegidas, mas mantenha os pés no chão e dê um passo de cada vez.

Família: Como você vai se ligar em assuntos da casa ou da família, o astral será perfeito para resolver tarefas pendentes e chegar a um acordo com os parentes. Pode comprar algo para a casa ou receber apoio financeiro de um parente.

Amor: Um programa caseiro ajuda a driblar o ciúme, mas também fortalece os laços com quem ama. A família pode apresentar alguém se está na pista.

Áries

Trabalho: Explore seu raciocínio rápido e apresente boas ideias para se destacar. Além de dar conta das tarefas rapidinho logo cedo, você também vai contar com muito pique para lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade estão protegidos.

Bem-estar: Seu jeito mais falante ajuda a conhecer novas pessoas, colocar o papo em dia com os amigos e se divertir nos momentos de folga.

Amor: O romance conta com muito alto-astral, altas doses de carinho e boas conversas. Há boas chances de se encantar com um novo crush.

Touro

Dinheiro: Você começa com good vibes pra dar um show na hora nas finanças. À tarde, há chance de receber uma grana que não esperava.

Trabalho: Seu faro pra dinheiro está em alta e pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria e até negociar um aumento. Mas talvez seja uma boa ideia manter segredo sobre o seu sucesso por enquanto, assim vai deixar os invejosos de plantão bem longe.

Amor: As coisas ficam meio arrastadas na conquista, já que você vai querer segurança antes de investir. Seu lado possessivo cresce, mas não atrapalha o romance.

Gêmeos

Bem-estar: Vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses pela manhã. Depois, fica mais fácil deixar tudo em ordem e curtir a companhia dos amigos. Aproveite para movimentar as coisas e espantar a rotina!

Trabalho: Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar quando coloca seu foco em alguma coisa! A comunicação, marca registrada do seu signo, fica mais evidente e tudo que envolva conversa ou redes sociais corre melhor.

Amor: Seu jeito descontraído tem tudo para dar um show na conquista. A vida a dois também conta com vibes maravilhosas.

Câncer

Trabalho: Talvez seu pique não esteja a todo vapor hoje, mas vai dar conta das tarefas se puder agir de maneira mais isolada. À tarde, pode negociar benefícios ou dar um up na carreira, mas sem expor seus planos aos colegas.

Bem-estar: Ficar no seu canto ajuda a relaxar e repor as energias, então vale reservar um tempinho para se isolar, meditar ou só descansar mesmo. É um bom momento para repensar algumas coisas.

Amor: Clima de mistério agita o coração e há chance de embarcar em um romance escondido. Aproveite o astral mais sossegado para reforçar a intimidade com quem ama.

Leão

Trabalho: Você terá disposição extra para expandir seus horizontes e embarcar em algo novo logo cedo. As estrelas reforçam seu espírito de equipe e as tarefas realizadas em colaboração com os outros devem correr às mil maravilhas à tarde.

Bem-estar: As amizades também seguem em alta, inclusive com o pessoal que anda mais distante. Aproveite para matar a saudade e até começar os planos para uma viagem lá na frente.

Amor: Sintonia e alto-astral marcam os momentos com quem ama. Tá na pista? A paquera tem tudo para ficar animada se pedir uma ajudinha aos amigos.

Virgem

Trabalho: Seu jeito confiante será um grande trunfo para dar conta das tarefas. Sua ambição segue no modo turbo e nada será capaz de desviar sua atenção das suas metas.

Carreira: Se anda pensando em tentar algo novo ou buscar uma vaga melhor, a tarde será perfeita para fazer planos a longo prazo para a carreira. Profissionalismo e dedicação são essenciais para se dar bem, então mostre seus pontos fortes.

Amor: Com sua popularidade em alta, há sinal de sucesso na conquista. Se está sonhando com algo mais sério, é hora de conversar sobre o futuro com o par.

Libra

Trabalho: Seu lado criativo e a sua capacidade de aprender coisas novas podem ser explorados no trabalho, o que ajuda você a se destacar. Os astros também avisam que os serviços em equipe têm tudo pra correr às mil maravilhas à tarde, inclusive uma nova sociedade.

Bem-estar: O astral é favorável para começar um curso ou se dedicar mais aos estudos. Viagem ou contato com gente de longe, mesmo nas redes sociais, melhora o humor.

Amor: Sair da rotina deixa o romance mais gostoso e o bom humor torna tudo mais leve. A paquera reserva surpresas e promete fortes emoções.

Escorpião

Trabalho: A manhã pede concentração redobrada, mas o saldo tem tudo para ser melhor do que esperava. Talvez nem tudo corra de acordo com a programação à tarde, mas ouça sua intuição para conquistar boas oportunidades ou corrigir a rota quando for necessário.

Saúde: Vale cuidar melhor da saúde e fazer alguns ajustes na rotina. Mas é preciso colocar essas mudanças em prática e não desistir no meio do caminho.

Amor: A melhor notícia é que seu poder de sedução vai dar um show, o que promete apimentar tanto o romance quanto a conquista.

Sagitário

Parcerias: A interação com os colegas e colaboradores tem tudo para melhorar hoje. Uma sociedade pode abrir novas oportunidades na vida profissional.

Trabalho: Tudo o que for feito em equipe tem mais chances de dar certo, por isso, será produtivo conversar sobre projetos e tarefas que envolvem outras pessoas.

Bem-estar: Os momentos de lazer contam com ótimas vibes e é hora de melhorar os relacionamentos e encontrar pessoas queridas.

Amor: A vida a dois fica mais sólida, com direito a doses extras de romantismo. Contatinho ou ficante pode surpreender e virar algo sério.