Família faz apelo para encontrar o cachorrinho Totó, desaparecido no Bairro Iracy Coelho Totó, de 10 anos, sumiu na manhã desta sexta-feira (30); animal pertence a uma criança, que está desesperada com o desaparecimento

A manhã desta sexta-feira (30) começou com preocupação para uma família do Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande. O cachorro Totó, de 10 anos, desapareceu por volta das 7h30, mobilizando parentes e vizinhos na tentativa de localizá-lo.

O animal pertence a uma criança da casa, que está desesperada e chorando sem parar desde o sumiço do companheiro. A tutora Juliana Miranda explica que o cão acabou saindo sem que percebessem.

“ Acreditamos que ele tenha saído quando abrimos o portão. Ele não é acostumado com rua. Estamos preocupados”, relatou Juliana.

Descrito como um cachorro muito dócil, carinhoso e essencial no cotidiano da casa, o desaparecimento de Totó tem causado preocupação, principalmente porque o cachorro pertence a uma criança, que está desesperada e não para de chorar desde que percebeu a ausência do animal.

A família faz um apelo para que moradores da região e pessoas que possam ter visto Totó ajudem nas buscas. Qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro pode ser repassada à tutora pelo telefone ou WhatsApp (67) 9 8448-2526.

“Ele é muito querido e faz parte da nossa família. Qualquer informação já ajuda”, pediu Juliana.