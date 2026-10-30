Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de 24 veículos elétricos, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil, e dois homens, de 27 e 30 anos, encaminhados à delegacia, na manhã desta sexta-feira (30), em Três Lagoas. Os produtos teriam sido trazidos do Paraguai para serem comercializados na cidade.

A ocorrência começou após uma denúncia informar que dois carros haviam saído de uma estrada vicinal e seguiam em alta velocidade pela BR-158. Durante as buscas, equipes da Força Tática e da Rádio Patrulha do 2º Batalhão localizaram um Chevrolet Astra e um Toyota Corolla, ambos prata. Os motoristas desobedeceram à ordem de parada e fugiram.

Os veículos seguiram por caminhos diferentes. O Astra foi interceptado, enquanto o Corolla percorreu cerca de cinco quilômetros e bateu contra o muro de uma residência no bairro Santos Dumont. Segundo o site RCN 67, O motorista abandonou o carro e tentou fugir pulando muros de imóveis, mas foi contido com a ajuda de moradores. Ele sofreu escoriações.

Na vistoria, os policiais encontraram 20 patinetes elétricos, um veículo infantil elétrico e três karts elétricos. Segundo a PM, o homem de 27 anos afirmou ser o proprietário das mercadorias e pagar entre R$ 800 e R$ 1 mil por viagem ao outro envolvido, de 30 anos, responsável pelo transporte dos produtos. Durante a perseguição, os condutores também teriam realizado manobras perigosas e desrespeitado sinalizações de trânsito.

Os dois homens, os materiais e dois celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Os automóveis permaneceram no pátio do 2º Batalhão, com previsão de encaminhamento à Receita Federal para os procedimentos administrativos.