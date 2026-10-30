A alimentação tem papel importante na saúde de pacientes com câncer, especialmente durante tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Mais do que montar um cardápio, o acompanhamento nutricional ajuda a adequar os hábitos às necessidades de cada pessoa, contribuindo para a manutenção do peso e da massa muscular ao longo do tratamento. O assunto foi destaque no programa Saúde & Bem-Estar, apresentado por Plácido Menezes, com participação da nutricionista oncológica e clínica Cristiane Alves.

Com 21 anos de experiência no atendimento a pacientes oncológicos, Cristiane explica que cada caso exige uma avaliação individualizada, considerando o tipo de tratamento, a rotina, o histórico de saúde e possíveis perdas de peso. Segundo ela, o cuidado também envolve orientar os familiares, que podem ajudar na adaptação alimentar dentro de casa. "Não é simplesmente ou somente fazer um cardápio, mas sim fazer essa orientação, mostrar para o paciente que ele deve, sim, comer bem, porque isso vai fazer toda a diferença durante o seu tratamento", destacou.

Entre os hábitos que merecem atenção estão o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, embutidos e produtos com excesso de açúcar, além do consumo de bebidas alcoólicas. A nutricionista ressalta que a alimentação equilibrada não precisa ser complicada e pode partir de opções tradicionais, como arroz, feijão, salada e proteínas. O objetivo é evitar excessos e construir uma rotina alimentar mais saudável.

Outro ponto abordado foi a importância das proteínas para a manutenção da massa muscular. Alimentos como ovos, frango e peixe podem integrar a alimentação, enquanto suplementos como whey protein e creatina podem ser considerados conforme a necessidade de cada paciente. Cristiane reforça, porém, que a quantidade e o tipo de suplementação devem ser definidos após avaliação profissional, sem recomendações generalizadas.

A nutricionista também destaca que o cuidado alimentar não deve começar apenas depois de um diagnóstico. A adoção de hábitos saudáveis beneficia toda a família e integra as estratégias de prevenção de doenças. Para Cristiane, o acompanhamento nutricional deve considerar cada fase da vida e as condições individuais, mostrando que alimentação e saúde precisam caminhar juntas.