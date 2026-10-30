O alvo do homem que invadiu uma casa e estuprou uma mulher de 29 anos no bairro Universitário, nesta sexta-feira (30), era o esposo da vítima.

Segundo a ocorrência, o suspeito de 26 anos, conhecido como "Neguinho", foi até a residência armado com uma faca com a intenção de matar o morador. Como ele não estava no local, atacou a esposa.

A mulher foi ferida no pescoço e sofreu violência sexual dentro de casa, na presença de duas crianças, que também teriam sido tocadas pelo autor.

O marido chegou logo em seguida e entrou em luta corporal com o invasor para tentar salvar a esposa. O suspeito conseguiu escapar e fugiu para uma área de mata.

Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas até a última atualização o autor não havia sido localizado.