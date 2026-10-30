Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada e estuprada dentro de casa, na frente dos filhos, na tarde desta sexta-feira (30), no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 26 anos, conhecido como "Neguinho", invadiu a residência armado com uma faca, feriu a vítima, com golpes superficiais no pescoço e praticou violência sexual contra ela.

De acordo com o relato, duas crianças que estavam na casa presenciaram o crime e também teriam sido tocadas pelo autor.

O marido da vítima chegou em seguida e entrou em luta corporal para tentar salvar a mulher. O suspeito conseguiu fugir e correu para uma área de mata.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Universitário. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas até a última atualização o autor não havia sido localizado.