Imagens flagraram o momento em que o suspeito de estuprar uma mulher de 29 anos fugiu para uma área de mata no bairro Universitário, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (30).

O crime ocorreu na Rua Dom Henrique. Segundo o registro policial, o sogro da vítima acionou a polícia relatando que a nora havia sido vítima de estupro e apresentava várias escoriações pelo corpo. Ela estava acompanhada de um bebê de dois meses.

Ainda conforme o relato, o marido da vítima e populares chegaram a deter o homem apontado como autor, mas ele conseguiu escapar. No momento da fuga, ele vestia bermuda e estava sem camisa.

A Polícia Militar e a Força Tática da 6ª CIPM foram acionadas e montaram um cerco na região de mata, mas até o momento não foi localizado.

Confira o vídeo: