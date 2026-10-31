“Virou estrelinha, vai parar de sofrer, não vai mais ficar na rua”. Foram com essas palavras que a mãe de Vinícius de Oliveira Cherbakian, de 20 anos, lamentou a morte do filho, esfaqueado na manhã deste sábado (31), na região do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo informações obtidas pela reportagem do JD1 no local do crime, o jovem seria usuário de drogas e vivia em situação de vulnerabilidade.

Vinícius foi atingido por quatro golpes de faca, sendo um na nuca e as demais no tórax. Mesmo ferido, conseguiu percorrer mais de 100 metros, deixando marcas de sangue pelo caminho, até cair na Rua Primavera do Leste, próximo ao número 111.

O Samu foi acionado para socorrer a vítima, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu durante o transporte para a UPA Coronel Antonino.

A suspeita inicial é de que o assassinato tenha ocorrido durante uma briga. No entanto, as circunstâncias do crime ainda serão investigadas. O Grupo de Operações e Investigações (GOI), a Perícia e Polícia Civil estiveram no local colhendo informações.

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