A disputa entre vereadores para integrar a CPI do Tapa-Buraco adia a instalação da comissão na Câmara Municipal de Campo Grande. Com mais interessados do que vagas disponíveis, o presidente da Casa, vereador Papy (PSDB), afirmou ao JD1 que irá decidir pessoalmente quais serão os representantes na investigação.

“Está uma confusão, todo mundo quer participar, e vamos ter que usar a arbitrariedade de poder escolher as bancadas, no consenso não vai dar certo”, declarou.

A comissão terá cinco integrantes, mas a divisão das cadeiras ainda depende de articulação política. PSDB e PP disputam duas vagas, enquanto o PT deve ficar com uma. PL e União Brasil também disputam uma cadeira, assim como MDB, Podemos, PSB e PSD, por serem minoria, brigam pela última cadeira.

Além da disputa interna, a instalação da CPI precisa do parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara sobre a legalidade do requerimento.

Papy havia informado que o documento seria apresentado até sexta-feira (30), mas, até o momento, a manifestação ainda não foi divulgada.

Na terça-feira (27), o presidente afirmou que não enxergava impedimentos jurídicos para a investigação e que a conclusão das assinaturas permitiria avançar com os procedimentos.