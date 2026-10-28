Mato Grosso do Sul deve ter aumento da nebulosidade e das chances de chuva nesta quarta-feira (28). As precipitações podem ocorrer de forma isolada em diferentes regiões, com condições mais favoráveis no norte do Estado. Há risco de temporais, chuva intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A instabilidade deve ganhar força na quinta-feira (29), quando a chuva pode se espalhar por grande parte de Mato Grosso do Sul. Em pontos do Estado, os acumulados podem ultrapassar 40 milímetros em 24 horas.

Segundo a previsão meteorológica, a formação de instabilidades está associada à atuação de cavados atmosféricos. O cenário exige atenção para mudanças nas condições do tempo, especialmente durante pancadas mais intensas.

Os ventos devem predominar do quadrante leste, com velocidades entre 40 e 50 km/h. Pontualmente, as rajadas podem superar os 60 km/h.

Previsão nas cidades

Para esta quarta-feira, o mapa meteorológico indica possibilidade de chuva em municípios de diferentes regiões, como Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Três Lagoas e Ponta Porã. As temperaturas máximas previstas variam conforme a região, com calor mais intenso em algumas áreas do Estado.