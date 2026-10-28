Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (27), suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 67 anos, em Amambai. A ocorrência foi registrada no Conjunto Alcindo Franco Machado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrou o homem em frente à residência, segurando um tijolo e ameaçando arremessá-lo contra a idosa. Ao perceber a chegada dos policiais, ele também passou a ameaçar a equipe.

Os militares iniciaram uma negociação e conseguiram fazer com que o suspeito soltasse o objeto.

A mãe relatou que o filho chegou em casa alterado e arremessou tijolos contra o imóvel e em sua direção. Um dos objetos atingiu a perna esquerda dela, causando uma lesão aparente.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.