A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu medicamentos e outros produtos de origem estrangeira avaliados em R$ 19,5 mil durante fiscalização na MS-162, em Maracaju, na tarde de segunda-feira (26). Os itens estavam em um Hyundai Creta ocupado por três pessoas.

A condutora contou aos policiais que havia saído de Ponta Porã e seguia para Alto Boa Vista, em Mato Grosso. No veículo, foram encontradas 26 caixas de medicamentos, uma caixa de som portátil e 38 unidades de produtos de perfumaria.

Entre os remédios apreendidos estavam oito caixas de Lipoless 15 mg, seis de Lipoless MD 15 mg, oito de TG 15 mg e quatro de Tirzec. Segundo a PMR, o valor estimado de toda a mercadoria representa um prejuízo de R$ 19,5 mil ao comércio irregular.

Questionados, os ocupantes disseram que já haviam feito outras viagens para transportar mercadorias provenientes do Paraguai. A equipe acionou a Polícia Federal em Dourados, que orientou o encaminhamento dos produtos à Receita Federal.

A responsável pelo veículo foi liberada após assinar o Termo de Guarda, enquanto as mercadorias permaneceram apreendidas para as providências cabíveis.