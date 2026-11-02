O adolescente Vinicius Daniel Ossuna Pache, de 15 anos, foi assassinado a tiros durante o domingo, dia 1°, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Esse é o 18° homicídio registrado na cidade interiorana.

Ele foi atingido por disparos na região da cabeça, nas pernas e na coxa em uma área entre o Residencial Golden e Vila Jatobá.

Ainda não há informações sobre o autor, apenas que ele possa ter utilizado uma pistola de calibre 9 milímetros.

Segundo o site Noticidade, a suspeita é que o crime cometido possa ter relação entre a guerra de facções envolvendo Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, pelo domínio territorial.

No local, a Polícia Militar, Polícia Civil e Científica estiveram realizando os trabalhos de praxe para iniciar as investigações sobre o crime.

O caso é tratado como homicídio qualificado.