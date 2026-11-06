Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta sexta-feira (6), após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na região do bairro União, em Campo Grande.

Segundo as informações preliminares, a vítima fatal conduzia uma motocicleta de alta performance, modelo Yamaha YZF R1, quando se envolveu no acidente com o veículo de carga. O motociclista morreu ainda no local, próximo à esquina com a Rua Rodolfo Andrade Pinho.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima acabou morrendo. Imagens recebidas pela reportagem mostram a motocicleta presa embaixo do caminhão e o capacete da vítima estourado, fora da cabeça.

(*) Matéria em atualização.

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