O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, será reforçado em oito bairros de Campo Grande nesta terça-feira (9) com a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê.

As equipes da Coordenadoria de Gerência de Endemias Vetoriais (GCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irão percorrer das 16h às 22h as ruas dos bairros Nova Lima, Mata do Segredo, Nasser, Planalto, Los Angeles, Lageado, Centenário e Aero Rancho.

Para aumentar a eficácia da aplicação do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos. Dessa forma, o produto consegue alcançar os locais onde há maior probabilidade de concentração dos mosquitos.

A Sesau informa que os serviços poderão ser adiados ou até cancelados em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições meteorológicas que comprometem a dispersão adequada do inseticida.

O fumacê atua principalmente no combate aos mosquitos adultos, com foco nas fêmeas do Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão das doenças. Ainda assim, outras espécies de insetos podem ser atingidas, motivo pelo qual a aplicação é realizada de forma criteriosa e controlada.